Kunst in Düsseldorf : Kettensägenkunst im Ballhaus

Düsseldorf Jürgen Brockerhoff zeigt Skulpturen, die zum Teil aus Holzfundstücken entstanden sind. Es ist seine dritte Ausstellung im Ballhaus.

Seine dritte Ausstellung im Ballhaus im Nordpark eröffnet der Wülfrather Künstler und Autodidakt Jürgen Brockerhoff am Samstag, 29. Mai. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronarichtlinien wird es keine Vernissage geben, das heißt, ich öffne am Samstag um 11 Uhr einfach die Pforten“, sagt der Künstler. Zeigen wird er viele neue Arbeiten, die in unterschiedlichen Techniken entstanden sind. Neben der Malerei auf gerostetem Eisen unter klarem Schiffslack, die aktuelle Serie heißt „Porträt mit Hand“, sind zum Beispiel viele neue Werke aus Holz zu sehen, die mit der Kettensäge geschaffen wurden. Dabei verwendet Brockerhoff gerne Fundstücke, die er in der Natur, etwa im Wald oder am Strand, aufliest.