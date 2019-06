Sitzung Bezirksvertretung 5 : PFT-Sanierung ist Thema in der BV 5

PFT-Sanierung ist Thema in der BV 5

Das Pumpenhaus in Kaiserswerth soll saniert werden. Foto: Hans-jürgen Bauer

Nord Im Herbst wurden an 230 Stellen Grundwasserproben vom Umweltamt untersucht.

Am heutigen Dienstag, 25. Juni, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23, und ist öffentlich. Die Sitzungsunterlagen können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden.

Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?

2. Ein Bauantrag zur Umnutzung der ehemaligen Pumpstation am Herbert-Eulenberg-Weg zu einem Gasthaus

3. Ein Bericht zur PFT-Grundwasserverunreinigung in Lohausen und Kaiserswerth

Ständehaus-Treff in Düsseldorf

Ständehaus-Treff in Düsseldorf : CDU verbietet Kooperation mit AfD

Kita-Plätze in Düsseldorf

Kita-Plätze in Düsseldorf : Neue Kita soll Platzbedarf decken

Bauen in Düsseldorf

Bauen in Düsseldorf : Wohnungen statt Hotels für die Kiefernstraße

Große Mehrheit für Bau von Motel One

Baupläne in Düsseldorf

Baupläne in Düsseldorf : Große Mehrheit für Bau von Motel One

2. Die ehemalige Pumpstation steht unter Denkmalschutz und soll unter Berücksichtigung der bestehenden Struktur denkmalgerecht saniert werden. Die ursprüngliche Giebelform soll rekonstruiert werden, damit das Gebäude wieder seine prägende historische Fassade erhält. Geplant ist, dort ein Gästehaus für Workshops oder Besprechungen mit Übernachtungsmöglichkeit einzurichten. Das Gästehaus soll in der Regel nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Eine Anlieferung mit dem Pkw soll nur in Ausnahmefällen erfolgen. Die Bezirksvertretung sollte über dieses Projekt bereits in ihrer Mai-Sitzung abstimmen, hatte aber noch Beratungsbedarf angemeldet und befasst sich nun mit der geplanten Nutzungsänderung.