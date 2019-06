Naturschutz in Düsseldorf : Ein Insektenhotel für den Tierschutzhof

Hellerhof Das Projekt der Firma Kinetic ist soziales Engagement und soll der Stärkung des Teamgeists dienen.

Schnell fand das Team von „Tina macht Schule“ eine Aufgabe für den jährlichen Sozialtag der Firma Kinetic Worldwide Germany. „Wir suchten etwas, wo wir uns für den Tierschutz engagieren können“, sagt Stephanie Hegmann. Sie gehört als Trainee zum Team der Firma in Frankfurt und organisierte den Einsatz von zehn Düsseldorfer Kollegen in Hellerhof.

Der Bau eines Insektenhotels stand auf dem Programm. „Das macht wirklich Spaß, denn wir sehen auch sofort ein Ergebnis“, sagt Sonja Kränz. Vom Trainee bis zum Senior Manager packen alle mit an. Marcel Müller hat so einen ähnlichen Bau schon in der Waldschule in Düsseldorf entdeckt. Jetzt bohrt er Holzklötze an, in die zukünftig verschiedene Bienenarten einziehen können. „Mir gefällt die Kombination aus Tier- und Naturschutz und dass es ein Angebot hier für Kinder gibt“, sagt er.