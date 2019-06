Baupläne in Düsseldorf : Große Mehrheit für Bau von Motel One

Friedrichstadt 261 Zimmer soll das Hotel an der Friedrichstraße haben. Geplant sind auch 52 Fahrradstellplätze. Die Politik wünscht sich Dachbegrünung und eine Fotovoltaikanlage.

522 Betten sollen im Hotel Garni der Kette Motel One stehen, die derzeitige Bebauung wird fast vollständig abgerissen. Lediglich das Unter- und Erdgeschoss des Hauses mit der Nummer 26 sollen bleiben. Der Neubau wird aus einem siebengeschossigen Haus an der Friedrichstraße bestehen und einem dreigeschossigen Komplex im Innenhof. Das Gebäude an der parallel verlaufenden Talstraße hat sechs Geschosse und soll über das Erdgeschoss eine barrierefreie Anbindung an den Innenhof-Komplex bekommen. Über die Talstraße soll auch die Tiefgarage im Untergeschoss erschlossen werden, in der es 31 Stellplätze gibt. Für das Bauvorhaben sind eigentlich 74 Plätze erforderlich, 43 müssen aus Mangel an ausreichendem Raum abgelöst werden. Der Investor und die Verwaltung gehen aber davon aus, dass die meisten Gäste mit Bahn, Bus oder Taxi anreisen. Zudem gebe es in der Nachbarschaft ausreichend Parkhäuser. Eingeplant sind 52 Fahrradstellplätze.