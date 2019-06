Sitzung der Bezirkspolitiker : Bürgerwiese soll endlich Schilder bekommen

Garath/Hellerhof Morgen tagen die Bezirksvertreter und sprechen über Themen wie Anwohnerparken und die Verlängerung der Buslinie SB57.

Die Stadtteilpolitiker im Bezirk 10 (Garath und Hellerhof) kommen am Dienstag, 25. Juni, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Im Saal der Freizeitstätte an der Fritz-Erler-Straße 21 wählen sie auch das zweite Mitglied für den Seniorenrat im Bezirk. Die Wahl war notwendig geworden, weil zwei Kandidatinnen das Amt nicht angenommen hatten. Für den freien Posten bewerben sich nun zwei Männer und eine Frau. Außerdem stehen folgende Themen auf der Tagesordnung:

Berichte Aus zwei Einrichtungen in Garath werden die Leitungen über die neueste und bevorstehende Entwicklung in ihren Häusern Auskunft geben. Im Otto-Ohl-Haus, ein Pflegeheim der Diakonie, wurde die Tagespflege neu aufgestellt. In der Stadtteilbücherei Garath wird die Bücherei in Hassels als Zweigstelle mitbetreut.