Umwelt : PFT-Sanierung: Pumpaktion wird bis 2021 fortgeführt

2016 ging die PFT-Sanierungsanlage in Gerresheim in Betrieb. Die Anlage befindet sich auf dem Brachgelände westlich des Bau- und Handwerkermarktes, Nach den Mauresköthen 137. Im Foto Anlagenbauer Franz Veenker. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Gerresheim Die Verwaltung denkt auch darüber nach, das Gebiet, in dem kein Grundwasser aus privaten Brunnenanlagen gefördert werden darf, auszuweiten.

Nach einem Löschschaumeinsatz beim Großbrand der Lagerhalle 61 auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte im Jahr 2001 kam es zu einer Grundwasserverunreinigung mit perfluorierten Tensiden (PFT), die jedoch erst acht Jahre später festgestellt wurde. Ausgehend von der Eintragsstelle am Lager 61, hat sich eine bis zu 575 Meter breite Grundwasserverunreinigungsfahne mit einer Länge von mehr als drei Kilometern bis zur Werdener Straße ausgebreitet.

Seit Mitte 2016 wird ein Pumpaktion durchgeführt. Bis Ende 2018 konnten so 583.000 Kubikmeter verunreinigtes Wasser aus dem Sanierungsbrunnen gefördert und rund 5360 Gramm PFT aus dem Grundwasser entfernt werden. Jetzt teilt die Verwaltung mit, dass der Pumpversuch mindestens bis Ende 2021 fortgeführt werden soll. Für diese Weiterführung sei eine europaweite Neuausschreibung notwendig gewesen. Der bisherige Anlagenbetreiber habe als Bestbietender wiederum den Zuschlag erhalten. Die Anlage ist nach einem dreimonatigen Stillstand für notwendige Umbauarbeiten Ende Februar wieder in Betrieb gegangen. Parallel wird ein PFT-Aufbereitungsversuch mit dem Flüssigwirkstoff PerfluorAd vorbereitet.

Um insbesondere die weitere Schadstoffverteilung in bisher unbelastete Bereiche sowie die Schadstoffanreicherung in Böden und in der Nahrungskette zu vermeiden, wurde 2010 eine Verfügung erlassen, mit der die Verwendung von Grundwasser aus privaten Gartenbrunnen im Gebiet der PFT-Grundwasserverunreinigung untersagt wurde. Die Verwaltung prüft derzeit, ob eine Erweiterung des Gebietes notwendig ist.