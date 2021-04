Politik in Düsseldorf : Altes Haus an der Heinrich-Heine-Allee verschwindet

Düsseldorf Das Haus mit der Nummer 14 wurde in den 1920ern gebaut. Fünf Wohnungen sind heute noch in dem Objekt, das Erdgeschoss steht seit Dezember 2019 leer. Die Politik bedauert die Abriss-Pläne.

Wieder geht es in Düsseldorf einem Altbestand an den Kragen. Die Bezirksvertretung 1 wird in ihrer Sitzung am Freitag, 30. April, über den Abriss des Hauses an der Heinrich-Heine-Allee mit der Hausnummer 14 abstimmen. Inzwischen ist es nicht mehr üblich, dass den Gremien in den Bezirken Abrissanträge vorgelegt werden, außer die Objekte unterliegen einer Satzung. So wie das Haus an der Heinrich-Heine-Allee, für das es eine Erhaltungssatzung gibt, zusätzlich befindet es sich im Umgebungsschutz des Denkmals Heinrich-Heine-Allee 16a, also der Deutschen Oper am Rhein.