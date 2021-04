Auf Spielplatz in Düsseldorf : OSD entdeckt bei Corona-Kontrolle Waffen und Drogen

Bei Corona-Kontrollen erlebte der OSD einige Überraschungen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der OSD war wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf den Oberbilker Spielplatz gerufen worden. Es war nicht die einzige Kontrolle am Montag, die den Einsatz der Polizei nötig machte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefani Geilhausen

An einem sonst eher ruhigen Montag wurde der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt 20 Mal gerufen, um die Coronaschutzverordnung durchzusetzen – mit überraschenden Folgen.

Anwohner des Oberbilker Sonnenparks hatten das Ordnungsamt über Verstöße gegen Abstands- und Kontaktvorschriften im Bereich des dortigen Spielplatzes informiert. Als der OSD eintraf, war coronamäßig nichts zu beanstanden. Allerdings hatte einer der Anwesenden nicht nur Drogen, sondern auch verbotene Waffen bei sich. Um ihn kümmerte sich dann die Polizei.

Auf Streife in der Altstadt fielen dem OSD am frühen Abend fünf Jugendliche auf, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Die Ordnungshüter sprachen das Quintett auch auf einen möglichen Drogenkonsum an, woraufhin vier sofort de Flucht ergriffen. Der fünfte Jugendliche versuchte, sich mit Gewalt einer Durchsuchung zu entziehen, wurde deshalb gefesselt der Polizei übergeben. Mit einer Anzeige wegen Widerstands in der Tasche durfte er sich von seiner Mutter auf der Wache abholen lassen.

In Bilk hockten am Abend zwei Jugendliche auf einem Spielplatz, einer warf etwas, als der OSD sich näherte. Der hatte eigentlich nur auf die Maskenpflicht hinweisen wollen, wurde aber misstrauisch, als die beiden sich auf ihre Räder schwingen wollten. Nachdem die OSD-Mitarbeiter den Fluchtversuch verhindern konnten, fanden sie in unmittelbarer Nähe ein Druckverschlusstütchen Marihuana auf. Die Jugendlichen wurden mit dem Tatverdacht konfrontiert, belehrt und in der Folge ergebnislos durchsucht. Zudem wurde die Polizei hinzugezogen. Während die OSD-Mitarbeiter auf die Polizei warteten, fanden sie in unmittelbarer Nähe noch mehr Marihuana fest, das von der Polizei sichergestellt wurde.

In Gerresheim schließlich überraschte der OSD sieben Menschen in einer Gaststätte, wo sie vom Wirt bedient wurden, gegen die Maskenpflicht und weitere Corona-Vorschriften sowie gegen das Rauchverbot verstießen. Sieben weitere Anzeigen schrieb der OSD nach einer Beschwerde über Lärm in Bilk gegen die Gäste einer Wohnungsparty.