Kommen und Gehen : Baguettes und Sandwiches griechischer Art

Düsseldorf Zwei junge Männer haben in der Altstadt einen mediterranen Imbiss eröffnet. Sie lassen sich von der Küche ihrer griechischen Heimat inspirieren und haben bereits Pläne für eine Franchise-Kette.

Der 28-jährige Achmet hat eine Ausbildung in der Gastronomie absolviert und in großen Hotels sowie in verschiedenen Restaurants gearbeitet, der ein Jahr jüngere Chasan ist gelernter Kälte- und Klimatechniker. Den Traum, sich selbstständig zu machen und gemeinsam ein Geschäft aufzubauen, hatten die Freunde schon lange. „Die Frage war nur, ob wir uns für einen Handwerks- oder besser für einen Gastronomiebetrieb entscheiden sollten“, erzählt Achmet. Nach reiflicher Überlegung ist es nun ein Sandwich-Imbiss geworden. Der Name „Bites“ steht dabei für die Größe der angebotenen Sandwiches und Baguettes – mehrere Bissen sind notwendig, und sie ersetzen durchaus eine vollwertige Mahlzeit.

Alle Zutaten – vom Brot über Hack- oder Hähnchenfleisch bis hin zu Salat und Gemüse – kaufen die beiden jeden Tag frisch in lokalen Geschäften. „Die Inhaber kennen wir seit Jahren, wir vertrauen ihnen und wissen genau, dass wir qualitativ hochwertige Lebensmittel bekommen“, sagt Chasan. In dem kleinen Ladenlokal in der Mertensgasse werden alle Zutaten in einer großen Theke präsentiert, die Kunden wählen sie nach ihren Wünschen aus. „Wir machen aber auch gern Vorschläge, empfehlen beispielsweise unsere hausgemachten Pasten“, erläutert Achmet. Besonders gut komme zurzeit das Köfte-Baguette an, so die Junggastronomen nicht ohne Stolz, denn die Köfte stellen sie nach einem eigenen Rezept, unter anderem mit viel frischer Petersilie, selbst her. Ganz wichtig ist es ihnen, möglichst keine Lebensmittel zu verschwenden. Deshalb kaufen sie lieber im Laufe des Tages Fleisch oder Brot nach – und wenn doch einmal etwas übrigbleibt, wird es an Bedürftige gespendet.