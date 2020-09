Stadtgrün in Düsseldorf : 230 Bäume müssen im Stadtbezirk 5 gefällt werden

In diesem Jahr müssen besonders häufig Bäume in Düsseldorf gefällt werden. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

(brab) Die Bäume sind durch die langen Trockenphasen geschwächt und können deshalb leichter von Krankheiten befallen werden. Das Gartenamt rechnet mit weiteren Verlusten.

Im Stadtbezirk 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Stockum, Angermund, Wittlaer) müssen 109 Bäume in Grünanlagen und 223 Straßenbäume aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden. Das ist das Ergebnis der aktuellen Baumkontrollen durch das Gartenamt. Dieses rechnet damit, dass die Baumverluste in den nächsten Monaten noch weiter steigen werden.

Ursache ist die extreme Trockenheit in den letzten Jahren. Der Wassermangel begünstigt den Krankheitsbefall der Bäume. Ahorne beispielsweise leiden vermehrt unter der Rußrindenkrankheit, bei der sich ein Pilz im geschwächten Baum ausbreitet und schließlich die Rinde zerstört. Die Atemwege von Menschen können beeinträchtigt werden, wenn sie sich länger in der Nähe von stark betroffenen Bäumen aufhalten. Deshalb müssen kranke Bäume umgehend gefällt werden. Da der Ahorn mit 13.500 Straßenbäumen in Düsseldorf stark vertreten ist, kommt es besonders häufig zu diesen notwendigen Fällungen. 54 abgestorbene Ahornbäume mussten beispielsweise bereits Mitte Juni in Stockum und Lohausen gefällt werden. Vor einem Monat folgten weitere 84 Exemplare im Park Lantz.