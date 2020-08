Neukirchen-Vluyner Stadtverwaltung bittet um Hilfe : Trockenheit bedroht Straßenbäume

Neukirchen-Vluyn Rund 6000 Straßenbäume gibt es in Neukirchen-Vluyn, für deren Pflege die Stadt zuständig ist. Doch personellen Kapazitäten des Baubetriebshofs sind begrenzt.

Es ist der dritte trockene Sommer in Folge. Das Wetter macht auch Bäumen und Gehölzen schwer zu schaffen. Die Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn ruft daher Bürger auf, beim Wässern vor allem junger Bäume zu helfen.

Nach Absprache bringt der Baubetriebshof Bewässerungssäcke an, die beim effizienten Wässern helfen. Das Team des Baubetriebshofs sei kontinuierlich im Einsatz, heißt es. Dem Wässern werde bei den heißen Temperaturen Priorität eingeräumt, doch seien die personellen Kapazitäten begrenzt.

Die Stadtverwaltung ruft Bürger deshalb dazu auf, öffentliche Bäume und Pflanzen in der eigenen Nachbarschaft zu gießen. Wer dazu bereit ist, kann sich bei Thomas Höhn vom Baubetriebshof melden – telefonisch unter 02845 391305 oder per Mail an thomas.hoehn@neukirchen-vluyn.de.