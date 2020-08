Kostenpflichtiger Inhalt: Hochhaus-Entwurf für Düsseldorf : Politiker wollen Calatrava-Turm stutzen

Stararchitekt Santiago Calatrava plant am Kö-Bogen eine Landmarke von 129 Metern Höhe. Jetzt startet die Debatte. Foto: Architekt Santiago Calatrava / CENTRUM Projektentwicklung GmbH

Düsseldorf Auf der Tuchtinsel will die Centrum-Gruppe ein mehr als 100 Meter hohes Hochhaus errichten. Kritik gibt es jetzt aber nicht nur an den Ausmaßen des Turms in der City, sondern auch am Verfahren.