Konflikte in Düsseldorf : Streitschlichter im Stadtbezirk 8 gesucht

Stadtbezirk 8 Sie vermitteln bei Nachbarschaftskonflikten aber auch bei Strafsachen. Durch Streitschlichter werden Gerichte und Polizei entlastet. Die Stadt sucht einen Nachfolger für das Amt im Schiedsbezirk 17.

Manchmal gibt es Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien, die einfach nicht ohne einen unparteiischen Dritten gelöst werden können. Um die Gerichte nicht zu überlasten, gibt es sogenannte Schiedsleute, die ehrenamtlich Streits schlichten. Sie werden vom Rat der Stadt gewählt und vom Amtsgericht vereidigt. Schiedsleute vermitteln bei Nachbarschaftskonflikten, aber auch bei Strafsachen. Ziel ist es, Menschen in verzwickten Situationen zu helfen, ohne dass Polizei oder Gerichte bemüht werden. Für den Schiedsbezirk 17 (Vennhausen, Unterbach und In der Elb/Eller) wird eine neue Schiedsperson gesucht. Wer Interesse hat, Schiedsfrau oder Schiedsmann zu werden, kann eine schriftliche Bewerbung unter Angabe des vollständigen Namens, der Anschrift, des Geburtsdatums, des Geburtsortes sowie des Berufs an das Ordnungsamt Düsseldorf schicken. Die Bewerber sollten zwischen 30 und 65 Jahren alt sein und ihren ersten Wohnsitz in dem genannten Bezirk haben.

Schiedsleute sollten kommunikationsstark und durchsetzungsfähig sein. In erster Linie stellen sie ein Gespräch zwischen den Parteien her, in dem diese selbst zu einer Lösung des Konflikts gelangen. Schiedsleute versuchen, eine ruhige und entspannte Atmosphäre herzustellen, sie hören nicht wertend zu und und wenden bestimmte Techniken in der Gesprächsführung an. Wer mehr wissen will zum Ablauf des Ernennungs- und Qualifizierungsverfahrens oder andere Fragen hat, der erhält Infos beim Ordnungsamt unter der Rufnummer 8993255.