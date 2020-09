Neuer Treffpunkt für den Stadtteil : Ein soziales Sofa für Holthausen

Holthausen Einwohner des Stadtteils haben gemeinsam mit Künstlerin Miriam Bastisch einen neuen Treffpunkt gestaltet. Die Bank zeigt ein Mosaik aus Tiermotiven und Düsseldorfer Wahrzeichen.

Der Kamper Acker wird bald um einen Blickfang reicher: um ein „Social Sofa“, auf dessen Oberfläche tausende Mosaik-Steinchen zu dem Motiv „Großstadtdschungel“ verschmelzen. Zurzeit steht das Objekt in einer Garage der Evangelischen Klarenbach-Kirchengemeinde. Sie gehört ebenso wie das Zentrum Plus des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Familientreff der Arbeiterwohlfahrt Geeststraße zu den Kooperationspartnern. Für das Projekt „Soziales Sofa“ fand sich das Trio zur „Mosaikwerkstatt Holthausen“ zusammen. Die finanziellen Mittel steuerte die Stadt bei.

Die Mosaik-Künstlerin Miriam Bastisch brachte die Idee aus den Niederlanden mit und begleitete am Wochenende die Gestaltung des Kunstwerkes. Von Freitag bis Sonntag trafen sich Interessierte von 7 bis 80 Jahren, um unzählige Steinchen zunächst auf Folie, dann auf das Objekt zu platzieren. „Es ist schwerer als ein Puzzle. Wenn es erst einmal im Zement klebt, lässt sich nichts mehr ändern“, erklärte Miriam Bastisch die Technik. Das kostbare Stück soll nicht nur schön aussehen, sondern ist als markanter Punkt für Aktionen gedacht und soll Menschen zusammen bringen. Letzteres erfüllte es bereits am Wochenende. „Dass so viele Leute kommen, habe ich nicht gedacht. Ich finde es schön, gemeinsam etwas zu machen“, sagte die 19-jährige Aysenur Bostan. Park Nan Sook erinnert sich, dass sie in der Schule schon einmal Mosaike gestaltet hat. „Es ist schön, das Bild Stück für Stück wachsen zu sehen“, meinte die 69-Jährige.