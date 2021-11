Regionalhalt in Düsseldorf : Offene Fragen bei Verschönerung des Bilker Bahnhofsumfelds

So sieht die Baustelle am Bilker S-Bahnhof im Moment aus. Mitte März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Bahnhof wird nach seinem Umbau der drittwichtigste der Stadt sein. Strittig ist noch, wer etwa die neue Brückenbeleuchtung bezahlen soll.

Von der Verwaltung heißt es, er werde ein verkehrstechnisches Highlight und nach dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof am Flughafen sei er wegen des drittgrößten Verkehrsaufkommens auch von der Bedeutung her die Nummer drei in der Stadt. Die Rede ist vom Bahnhof Bilk, der immer noch umgebaut wird und in Zukunft vom RE4, RE6a, RE10 und RE13 sowie von der RB39 angefahren wird. Die geplante Inbetriebnahme des Regionalhalts soll laut Deutsche Bahn zum kleinen Fahrplanwechsel Mitte März 2022 eingehalten werden, doch gänzlich rund läuft es bei dem Großprojekt weiterhin nicht. Es gibt etwa offene Fragen, was die Verbesserung des Bahnhofsumfelds betrifft.