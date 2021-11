Bessere ÖPNV-Anbindung an P+R-Parkplatz Further Straße : Der Metrobus 1 hält bald probeweise Am Schönenkamp

Düsseldorf Um Diesel-Fahrverbote in der Landeshauptstadt zu umgehen, hatte der frühere OB Thomas Geisel mit der Umwelthilfe ein Stärkungspaket für den ÖPNV im Sommer auf den Weg gebracht, bei dem mehrere neue P+R-Parkplätze neu ausgewiesen wurden. Der Erfolg ist bislang aber eher mäßig.

(rö) Im Sommer 2020 widmete die Stadt aus Klimaschutzgründen auch einen Teil eines Parkplatzes an der Further Straße zu einem P+R-Parkplatz um. In vielen Stadtteilen entstanden solche Flächen neu, um Autofahrer davon abzuhalten, mit dem eigenen Fahrzeug in die Innenstadt zu fahren.

Da es an der P+R-Fläche in Hassels aber bislang keinen guten Anschluss an den ÖPNV gibt, wird die Fläche so gut wie nicht frequentiert. Das haben die Grünen in der Bezirksvertretung 9 zum Anlass genommen zu fragen, wie der Sachstand ist, die nahe gelegene Haltestelle Am Schönenkamp an den Metrobus der Linie 1 anzubinden, die zwischen Benrath S-Bahnhof und Freiligrathplatz verkehrt. Die Prüfung ist laut Stadt abgeschlossen: Auch wenn dort eher eine geringe Nutzung durch Umsteiger zu erwarten sei, habe man sich für einen Probehalt des M1 voraussichtlich ab Mitte Januar 2022 entschieden.