Theater in Düsseldorf : Im Central am Bahnhof entstehen drei neue Bühnen

Düsseldorf Der Umbau für den Einzug von Jungem Schauspiel und Bürgerbühne soll im Frühjahr beginnen. Die Kosten liegen bei 3,3 Millionen Euro.

Im Frühjahr soll der Umbau des Central am Hauptbahnhof beginnen. Unter anderem durch den Einbau von drei zusätzlichen Bühnen soll der Einzug des Jungen Schauspielhauses, das heute an der Münsterstraße residiert, und der Bürgerbühne vorbereitet werden. Der Umbau, über den an diesem Dienstag der Bauausschuss diskutiert, soll im Frühjahr starten und Ende Juli 2023 beendet sein. Unter dem Strich stehen dann inklusive der kleinen Bühne auf der Brücke fünf Bühnen für Aufführungen sowie vier für Proben zur Verfügung, so dass vor dem Hauptbahnhof ein neues Kraftzentrum des Theaters entsteht – gegenüber im Kap 1 sitzt zudem nicht nur die neue Zentralbücherei, sondern auch das Forum Freies Theater (FFT).