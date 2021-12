Prozess in Düsseldorf : Mann soll selbsternannten Parkplatzwächter angegriffen haben

Düsseldorf Weil er einen selbsternannten Parkplatzwächter angeblich beleidigt und mit einem Regenschirm geschlagen haben soll, stand ein Mann in Düsseldorf vor Gericht. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Mit Freispruch für einen Autobesitzer (56) hat das Amtsgericht am Freitag einen Strafprozess um angebliche Beleidigung und gefährliche Körperverletzung beendet. Laut Anklage soll er Ende 2020 in Garath einen Anwohner (55), der sich dort als Ordnungshüter und Parkplatzwächter versteht, in einem Streit als A… beschimpft, ihm Brille und Handy heruntergeschlagen und ihm mit einem Regenschirm auf den Rücken gehauen haben.

Am Tattag aber soll der Angeklagte – dessen geparktes Auto der Anwohner damals gerade fotografierte - in Pantoffeln aus dem Haus gestürmt und ihn mit dem Regenschirm attackiert haben. Er sei, so der 55-Jährige als Zeuge, zwar noch in ein nahe gelegenes Wäldchen geflüchtet, der Angeklagte habe ihn aber mit der wüsten Beleidigung und dem Regenschirm getroffen.