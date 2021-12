Düsseldorfer Instagrammer Sascha Mokthar : Ein Zuhause an vielen Orten der Welt

Seine Erlebnisse auf Reisen teilt Sascha Mokhtar auf Instagram. Hier folgen dem 44-jährigen Familienvater mehr als 68.000 Menschen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit dem Wohnmobil reist Sascha Mokhtar umher und teilt seine Erfahrungen bei Instagram. Ihn reizen daran die Freiheit und das Dasein in der Natur. Doch auch arbeiten kann er von unterwegs.

Sascha Mokhtar baut hauptberuflich Webseiten – hat aber auch einen erfolgreichen Instagram-Account, über den er von seinen Reisen im Wohnmobil berichtet und zeigt, wie er Arbeit und Hobby verbindet. Schon als Kind hat Mokhtar mit seiner Familie Ferien auf dem Campingplatz gemacht; die Begeisterung für die Ferien in der Natur ist ihm erhalten geblieben. „Viele Camper sagen, dass sie besonders die Freiheit am Campen lieben, bleiben aber immer auf dem gleichen Campingplatz“, sagt der 44-Jährige. Dabei sei es doch eine tolle Erfahrung, mit seinem eigenen Zuhause an vielen Orten sein zu können.

Für den Düsseldorfer steht noch etwas ganz anderes im Vordergrund. „Ich schätze das einfachere, reduzierte Leben und das Sein in der Natur.“ Wenn man sich im Winter bei minus zehn Grad das Wasser erst holen müsse, gehe man viel sparsamer damit um. Man lerne, mehr Wert auf das Wesentliche zu legen. Bei einem Sturm wackele schon mal der ganze Wohnwagen – und wenn es kalt sei, mache man mit Freunden eben ein Lagerfeuer. „Das geht in Düsseldorf nicht so einfach“, sagt der Vater zweier Kinder. „Das sind tolle Erfahrungen, die viel Spaß machen.“ Und auch die Kids, die in den Ferien dabei sind, sind begeistert vom Urlaub auf dem Campingplatz. Sie hätten immer viel zu erzählen, denn sie erlebten eine Menge Dinge, die sie als Stadtkinder normalerweise nicht kennenlernen würden.

Homeoffice im Wohnmobil: Auch das ist möglich. Foto: Sascha Mokhtar

Ab und zu gönnt Mokhtar sich aber auch ein wenig Luxus. So durfte er zum Beispiel für einen Monat ein 120.000 Euro teures Wohnmobil seines Sponsors fahren. Reduziert leben könne man natürlich auch damit, aber man habe einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn Wasser und Gas immer vorhanden seien, sagt Mokhtar. Mit diesem Wohnmobil hat er auch eines seiner schönsten Erlebnisse gehabt. „Ich bin den Furkapass in der Schweiz ganz hoch gefahren. Dort durfte ich auf einem Hotelparkplatz übernachten und war da oben ganz alleine. Das war so überwältigend, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.“ In der Schweiz fühlt sich Mokhtar besonders wohl. Die Gegend um Lauterbrunnen sei für ihn und auch für seine Kinder schon ein zweites Zuhause – und zwar so sehr, dass er abends manchmal mit den Einheimischen jodele, wenn auch noch recht leise.

Vor vier Jahren beschloss er seine Leidenschaft für das Leben in der Natur auf seinem Instagram-Account caravan.travellers zu teilen. „Zum einen wollte ich meinen Kunden zeigen, dass Social Media funktioniert, wenn man es richtig macht. Ich fotografiere aber auch gerne und konnte so mal die schönen Bilder aus meiner Freizeit loswerden“, sagt der 44-Jährige. Mittlerweile hat er mehr als 68.000 Follower.

Ein Lagerfeuer in der Natur – das mag Mokhtar besonders. Foto: Sascha Mokhtar

Mindestens sechs Monate im Jahr ist Mokhtar unterwegs, im Sommer mit dem Wohnmobil, im Winter wechselt er gerne einmal zum Wohnwagen. Die restliche Zeit wohnt er in Düsseldorf. Da kommen natürlich viele Fragen von seinen Followern. „Ganz besonders interessiert es die Leute, wie ich das finanziere“, erzählt er. „Den Webseitenbau kann ich auch gut vom Wohnmobil aus betreiben. Und ich habe minimale Einkünfte durch Sponsoren.“

Für die Zukunft hat Mokhtar viel geplant. So möchte er etwa in der kältesten Zeit des Jahres zum Nordkap fahren. Ihn reizten nicht nur besondere Ziele, sondern auch extreme Erfahrungen – so habe er auch schon mal bei minus 22 Grad im Auto geschlafen. Und auch seinen Traum, einen Bulli selbst umzubauen, würde er gerne irgendwann verwirklichen.