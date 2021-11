Prozess in Düsseldorf : Haben Ex-Vorstände die Vereinskasse geplündert?

Düsseldorf Erst dem neuen Vorstand eines Düsseldorfer Lehrervereins fielen merkwürdige Pauschalen für Reisekosten auf. Am Freitag wird vor dem Amstgericht verhandelt.

Wofür erhielten drei Manager eines Düsseldorfer Lehrer-Vereins jahrelang pauschale Reisekosten – obwohl sie alle im Umfeld der Vereinszentrale lebten? Diese Frage stellte sich offenbar erst der neue Vorstand nach dem Ausscheiden der drei Spitzenfunktionäre. Antworten darauf will jetzt das Amtsgericht finden. Dort müssen sich am Freitag die Ex-Vorstandsvorsitzende (69) sowie der Ex-Schatzmeister (76) und ein weiteres früheres Vorstandsmitglied (70) wegen möglicher Untreue verantworten. Sogar einen organisierten Bandenbetrug mit einem Gesamtschaden von fast 35.000 Euro hält die Staatsanwaltschaft für möglich.

In 45 Fällen sollen die Angeklagten das Vereinsvermögen zwischen April 2015 und Februar 2017 regelmäßig geschröpft haben. So bezog die damalige Vorstandschefin laut Anklage 23 Monate lang jeweils 750 Euro – offiziell als „Reisekostenpauschale“. Dabei sollen in der Vereinssatzung keine Auszahlungen von Reisekosten vorgesehen gewesen sein. Zudem soll die Angeklagte Reisekosten auch noch über das NRW-Schulministerium abgerechnet haben. Insgesamt habe sich die Frau dadurch ohne rechtliche oder tatsächliche Grundlage mehr als 17.000 Euro aus dem Vereinsvermögen in die eigene Tasche gesteckt.