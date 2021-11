Beleuchtung in der Hückeswagener Altstadt : Marktsträßer sorgen für Lichterglanz

Eine Reihe von Anwohnern der Marktstraße traf sich am Samstagmorgen, um die Weihnachtsgirlanden über der Straße in der Altstadt anzubringen. Foto: Heike Rösner

Hückeswagen Die Marktstraße erleuchtet wieder im vorweihnachtlichen Glanz. Dafür haben die Anwohner selbst gesorgt – sie hängen die Girlanden auf und finanzieren das Ganze auch.

Während an der Island-, Bach- und Bahnhofstraße die Handwerker und das Technische Hilfswerk im Auftrag der Werbegemeinschaft die Weihnachtsbeleuchtung aufhängten, waren am Samstag zeitgleich die Anwohner der Marktstraße in ähnlicher „Mission“ unterwegs. „Auch die Marktsträßer haben wieder für die Weihnachtsbeleuchtung auf ihrer Straße gesorgt“, teilte Heike Rösner am Montag mit.