Senioren in Düsseldorf : Neuer Betreiber für insolventes Heinrich-Zschokke-Haus

Gerresheim Die Convivo Düsseldorf GmbH übernimmt das Seniorenwohnheim zum 1. April. Die Einrichtung soll künftig „Seniorenhaus Gerresheimer Wald“ heißen.

Mit dem Betriebsübergang gehen alle 73 Arbeitsverhältnisse von dem insolventen auf den neuen Betreiber über. „Mit Disziplin und sicher auch etwas Glück konnte dort bislang eine Corona-Infektion unter den Bewohnern, die wie die Belegschaft mittlerweile eine erste Impfung erhalten haben, verhindert werden“, heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei. Außerdem sei die Arbeitsweise digitalisiert und das Personal entsprechend geschult worden. Nun soll das Haus schnellstmöglich in die Lage versetzt werden, in der vollstationären Einrichtung wieder 60 Bewohner betreuen zu können. Zuletzt waren es nur noch 38. Zur besseren Auslastung bedürfe es nicht zuletzt auch weiteren Personals. Ein erster Anschub dahingehend sei sogar noch dem Verein Heinrich-Zschokke-Haus gelungen: Im vergangenen Jahr seien sechs Pflegefachkräfte aus Mexiko in das Haus gekommen, die jetzt ihre Anerkennungsprüfung absolvieren, um dann auch in Deutschland als Fachkraft tätig sein zu können.