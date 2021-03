Historische Kuriosität aus Düsseldorf : Das Rätsel um das Gründungsdatum des TSV Urdenbach

Urdenbach Der Lokalhistoriker Heinz-Theo Dierdorf vermutet, dass der Sportverein 1895 gegründet wurde. Bisher war man von 1894 ausgegangen. Grund könnte eine Verwechslung in den 1920er Jahren gewesen sein.

„TSV 1894“ steht in Rot und Blau auf dem Trikot des Urdenbacher Sportvereins. 2019 feierte der traditionsreiche Club sein 125-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen wurde der Urdenbacher Lokalhistoriker Heinz-Theo Dierdorf beauftragt, einige Lücken in der Vereinschronik zu recherchieren. Dierdorf stieß bei seiner Arbeit in zahlreichen Archiven des Düsseldorfer Südens auf etwas Erstaunliches: In alten Zeitungsberichten wird die Gründung des Sportvereins 1895 verkündet, ein Jahr später als bisher angenommen – und im selben Jahr wie die Fortuna.

„Die Erkenntnisse passen gar nicht zu den Veröffentlichungen, auf die sich der Verein bisher berufen hat“, so Dierdorf. Aus alten Zeitungsartikel hat er erfahren, dass das Jubiläum zum 25-jährigen Vereinsbestehen 1920 gefeiert wurde. Das war zwar schon lange bekannt, nach Dierdorf habe man sich jedoch darauf bezogen, dass die eigentlich 1919 fällige Feier in den Nachwehen des Ersten Weltkriegs verschoben wurde. Bereits die Feier zum 30-Jährigen fand jedoch 1924 statt.

Der Lokalhistoriker wagt einen Erklärungsversuch: Irgendwann in den 1920er Jahren, so Dierdorfs These, habe es eine Verwechslung zwischen dem Stiftungsfest, also der Feier der Vereinsgründung, und dem Jubiläum, also der Feier der vollendeten Vereinsjahre, gegeben. Das zweite Stiftungsfest wurde demnach gefeiert, als der Verein ein Jahr lang bestand, und so weiter. „Hiernach könnte davon ausgegangen werden, dass man sich 1924 möglicherweise gefragt hat: Wenn wir 30 Jahre Stiftungsfest feiern, muss die Rückrechnung zur Gründung doch das Jahr 1894 ergeben“, mutmaßt Dierdorf.