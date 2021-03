Boxen : Timo Rost trifft auf El Traumatólogo

Timo Rost (rechts) bei seinem Kampf gegen den Georgier Davit Makaradze in der Classic Remise im vergangenen Herbst. Dort feierte der Gerresheimer seinen bislang jüngsten Erfolg. Im Dezember unterlag er Felix Sturm. Foto: RP/Falk Janning

Düsseldorf Boxprofi Timo Rost steigt im April gegen einen starken Spanier in den Ring. Seine Niederlage gegen Felix Sturm aus dem vergangenen Dezember hat er verarbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Falk Janning

Nach der Niederlage gegen Felix Sturm im Dezember des vergangenen Jahres war Timo Rost am Boden zerstört. Die erste Niederlage seiner Profikarriere hatte den Düsseldorfs Boxer ganz schön zugesetzt. Mehr, als der 29-Jährige in den Tagen danach zugeben wollte. Schließlich hatte er sich mit beinahe fanatischem Ehrgeiz und viel Akribie auf das Duell mit dem prominenten Widersacher vorbereitet, war mit der festen Überzeugung nach Hamburg gefahren, den Kampf zu gewinnen – nur um dann doch als Verlierer aus dem Ring zu klettern.

Die Niederlage war zwar kein Desaster und überhaupt nicht deutlich ausgefallen, doch mit dem ungewohnten Gefühl des Verlierens konnte Rost nur schwer umgehen. Was für ein Glück, dass er wenige Tage später Vater wurde! Die Geburt seines Kindes brachten den in Gerresheim aufgewachsenen Rost auf andere Gedanken. „Ich bin total runtergefahren, ich habe mich vier Wochen lang nur um die Familie gekümmert und absolut keinen Sport gemacht“, sagt er. „Dieses Glück habe ich gebraucht.“ Aber umso schwerer sei es gewesen, den Körper dann wieder hochzufahren.

Info Rost hat das Erreichen der Top 20 als Ziel Titel Der Supermittelgewichtler Timo Rost war 2019 Internationaler Champion der World Boxing Federation. Der Gerresheimer gewann in Wuppertal durch k.o. in der fünften Runde gegen Sadettin Keser. Ziel Danach hatte sich der Gerresheimer Boxer das Ziel gesetzt, möglichst schnell die Top 20 der Welt im Supermittelgewicht zu erreichen und um den WM-Titel zu kämpfen.

Nun ist das Fieber zurück. Spätestens als ein Gegner gefunden war und feststand, wann der erste Kampf des Jahres ausgetragen wird, ist Rosts Ehrgeiz da. Am 24. April wird der Düsseldorfer gegen José Miguel Fandiño antreten. Der Spanier, der von seinen Fans auch „El Traumatólogo“ gerufen wird, ist ein Gegner auf Augenhöhe. „Das wird eine harte Nuss, eine echte Herausforderung“, sagt Timo Rost, der aktuell in Deutschland als Nummer acht im Supermittelgewicht geführt wird. Im weltweiten Ranking nimmt der Düsseldorfer Platz 170 ein, Fandiño ist ganz ähnlich platziert. „Viele Kämpfer nehmen nach einer Niederlage die Schiene Aufbaukampf“, sagt Rost. „Ich aber will keine Zeit verlieren und schnell wieder nach oben.“

Ob Fans dem Kampf am Ring beiwohnen können, ist noch nicht endgültig geklärt, wegen der Pandemie aber eher unwahrscheinlich. Und so wird der Fightclub als Veranstalter und Gastgeber den Kampf vermutlich in seinem eigenen Gym in Wuppertal über die Bühne bringen. Zuschauer werden aber immrhin über einen Livestream im Internet dabei sein können.

Rost ist froh, einen Gegner gefunden zu haben, der sich gegen Übernahme der Reisekosten und eine Gage auf das mühsame Procedere einlässt, das während der Corona-Zeit verlangt wird. El Traumatólogo wird also nur zum Kampf anreisen und einen negativen Test vorweisen müssen, der erst wenige Stunden alt sein darf. Der Spanier hatte im vergangenen Jahr zwei Kämpfe bestritten, den jüngsten am 10. Oktober in England. Rost stand 2020 dreimal im Ring, ein geplanter vierter Kampf war vor knapp einem Jahr während des ersten Lockdowns abgesagt worden.