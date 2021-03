Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Düsseldorf : Lange Warteschlange vor dem Schnelltest-Zentrum

Eine lange Schlange bildete sich am Donnerstag am Testzentrum an der Mitsubishi-Electric-Halle. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf 1000 kostenlose Schnelltests am Tag bietet die Stadt Düsseldorf aktuell im Testzentrum an der Mitsubishi Electric Halle an. Am Donnerstag musste man zeitweise etwas länger auf den vereinbarten Termin warten.