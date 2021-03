Kostenpflichtiger Inhalt: Beim ersten Feuer geht die Polizei inzwischen von fahrlässiger Brandstiftung aus : Zweiter Brand innerhalb von vier Tagen

Die Feuerwehr wurde Freitagfrüh zu einem Brandeinsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Kurt-Tucholsky-Straße gerufen. Ein Fahrrad brannte im Treppenhaus des Kellers. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf In der Nacht zu Freitag brannte ein Fahrrad in einem Treppenhaus in der LEG-Siedlung an der Kurt-Tucholsky-Straße. Am Dienstagnachmittag waren Möbel in einer leerstehenden Wohnung eines anderen Wohnhauses in Brand geraten.