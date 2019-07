Modemessen Das Wochende der Fashion : Menschen, die im Mode-Business arbeiten

Düsseldorf Am Wochenende fanden in Düsseldorf wieder die Modemessen statt. Wir haben mit Menschen gesprochen, die dort arbeiten.

Messetage sind spannend, anstrengend und sie machen hungrig. Für Essen und Trinken ist Joanne Thurnball von Catering Art zuständig. Sie ist ein Vollprofi, wenn es darum geht, die Servicestationen im Zelt oder im Bistro der Supreme-Messe im B1 am Benningsen-Platz aufzubauen oder in einem der Showrooms dafür zu sorgen, dass täglich vom Frühstück bis zum Snack am Abend, vom Milchkaffee bis zum Cocktail für alles gesorgt ist. Vom Kundenkontakt übers Angebot, von der Logistik bis zum Einsatz der Servicekräfte managt die 27-Jährige das Catering. Schlaf bekommt sie in diesen Tagen kaum. Das Telefon klingelt ständig. Nachts gab’s IT-Probleme – die Kasse ist ausgefallen. Gestern war die Nachfrage nach den „Stullen wie bei Oma“ so groß, dass sie Nachschub aus der Zentrale anfordern musste. Abends ging es rund bei der Party im Blumengroßmarkt. Kein Wunder, dass Joanne bei so viel Trubel oft vergisst, selbst was zu essen.