Nach Panne in Düsseldorf : Liegengebliebene Koffer am Flughafen sind alle nachgeschickt

Düsseldorf Fünf Tage nach der massiven Störung der Gepäckabfertigung am Düsseldorfer Flughafen sind die Kofferberge verschwunden. Die Gepäckstücke wurden ihren Besitzern nachgeschickt.

Der Flughafen hatte zwei Sondermaschinen gechartert und liegengebliebenes Gepäck nach Korfu, Kreta und Mallorca fliegen lassen. Die Koffer und Taschen hatten am vergangenen Mittwoch aufgrund technischer Probleme am Boden bleiben müssen und sich in der Abflughalle gestapelt, während ihre Besitzer über den Wolken verschwunden waren. Als einer derjenigen, die ihr Gepäck zurücklassen mussten, hatte sich auch Boris Becker via Twitter gemeldet.