Schützen ziehen Bilanz in Düsseldorf : Unwetter-Räumung kostet Rheinkirmes 400.000 Besucher

Düsseldorf Unterm Strich ist die diesjährige Rheinkirmes ein Erfolg. Die Kriminalität geht weiter nach unten, die Bierzelte sind voll, aber das Wetter machte den Veranstaltern einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

Das schwere Unwetter am Samstagnachmittag, das eine fast vierstündige Unterbrechung des Kirmesrummels zur Folge hatte, verhagelte den Veranstaltern wortwörtlich den Besucherrekord. Statt der erwarteten 4,1 Millionen Besucher waren es am Ende rund 3,9 Millionen Gäste auf der Rheinwiese, wie Kirmesarchitekt Thomas König am Sonntag bilanzierte. Er stützt sich dabei nach eigenen Worten auf Schätzungen, Flächenberechnungen und die Beförderungsstatistik der Rheinbahn. Alleine während der Zeit der Räumung seien mindestens 400.000 Besucher verloren gegangen, wie Lothar Inden, Chef des veranstaltenden St. Sebastianus Schützenvereins, betonte. „Wegen Petrus blieb ein neuer Rekord aus“, sagte er bedauernd. Auch der Starttag am Freitag vor zehn Tagen habe geschwächelt. „Da gab es Regen.“ Mit den restlichen Tagen sind die Kirmesmacher aber vollkommen zufrieden.