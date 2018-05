Veranstaltungs-Tipps: Kultur für Kurzentschlossene

Düsseldorf Performance im Tanzhaus, Museumstag im Kunstpalast und Gitarren-Matinee im Palais Wittgenstein - Veranstaltungen, für die es noch Karten gibt.

Im Ufa-Filmpalast Am Mittwoch gibt es wieder das "Traumkino für Senioren". Bei einem Eintritt von 5,50 Euro, inklusive Kaffee und Kuchen, stehen zwei Filme zur Auswahl: Einmal das Drama "Greatest Showman" mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Zum anderen "Der seidene Faden". Dabei geh es im London der 1950er Jahre um Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), einen berühmten Damenschneider und begehrten Junggesellen. Beginn ist um 11 Uhr im Ufa-Filmpalast, Worringer Straße 142.

Im Tanzhaus Im Rahmen der Tap Dance Days ist am Donnerstag, 10 und 20 Uhr, im Tanzhaus NRW, Erkrather Straße 30, die Inszenierung "Caboom" zu sehen. Unter der Leitung des Choreografen und Stepptänzers Sebastian Weber ist eine Performance über Chaos in Leben und Gesellschaft entstanden. Chaos ist, wenn Situationen unberechenbar werden. Wenn Dämme brechen oder Pläne scheitern, wenn auf einmal alles gleichzeitig passiert oder alles anders kommt als gedacht. Neben Sebastian Weber selbst sind die Tap Dancer Andrea Alvergue, Helen Duffy, Janne Eraker und Nikolai Kemeny zu erleben.

In der Jazz Schmiede Die aktuelle CD "On the Move" des Heidelberger Schlagzeugers Dirik Schilgen setzt das bisherige Konzept konsequent fort. Vielseitigkeit und Vielfarbigkeit ziehen sich wie ein roter Faden durch die Kompositionen des Bandleaders und Schlagzeugers und vereinen die Facetten von Jazz, Soul, Brasilianischer und Latein-Amerikanischer Musik. Mit seiner Band Jazz Grooves gastiert er am Freitag, 20.30 Uhr, in der Jazz Schmiede, Himmelgeister Straße 107g.