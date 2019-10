Konzert mit Vincent Dubois : Organist von Notre-Dame begeistert in St. Andreas

Die bei Orgelmusikfreunden beliebte Konzertreihe „Sonntags-Orgel“ in St. Andreas hatte beim jüngsten, bestens besuchten Konzert besonderen Glanz.

Im Rahmen des 14. Internationalen Düsseldorfer Orgelfestivals (Ido) war Vincent Dubois (39), Schüler von Olivier Latry und wie dieser inzwischen Titularorganist an Notre-Dame in Paris, weitgereister Konzertorganist und Lehrer an renommierten französischen Musikinstituten, zum wiederholten Male Gast an der eindrucksvollen Beckerath-Orgel mit dem prachtvollen Prospekt aus dem Jahre 1790.