Line-up steht fest : Diese Bands spielen beim New Fall Festival in Düsseldorf

Konzert beim New Fall Festival 2018. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Im Oktober findet zum neunten Mal das New Fall Festival in Düsseldorf statt. Präsentiert wird die Live-Musik in diesem Jahr an einem zentralen Ort. Jetzt wurde das finale Line-up für dieses Jahr bekannt gegeben.

Neben den Headlinern Nils Frahm, Apparat, William Fitzsimmons sind nun Alligatoah mit Orchester, Mine und Antje Schomaker neu im Programm. Bei der kostenlosen popNRW Show treten neun Acts auf, darunter Botticelli Baby und The Düsseldorf Düsterboys. In Kooperation mit dem feministischen Kultur- und Konzertkollektiv fem_pop präsentiert New Fall die fem_pop Night mit Charlotte Brandi, Sofia Portanet und Kaleo Sansaa.

Noch bevor das New Fall Festival vom 10. bis 14. Oktober über die Bühne geht, lädt das DüsseldorferTelefonie-Unternehmen sipgate zu einem exklusiven Preview-Konzert in seine Räumlichkeiten ein.

Nach der Premiere mit den Isländern Ásgeir (2015), dem Preview-Konzert von Olli Schulz und dem Festival-Opening von Jain (2016), dem Gastspiel von Bela B (2017) und dem Auftritt von Kat Frankie im vergangenen Jahr, läutet 2019 HipHop-Ikone Samy Deluxe am 14. September vor der Holzkunstwand der sipgate-Lounge die NewFall-Saison ein. In den Genuss dieses Konzerts kommen jedoch nur Gewinner von Ticketverlosungen und geladene Gäste.

Nachdem in den vorherigen Jahren die Spielorte des Festivals über die gesamte Innenstadt verteilt waren, sind diesmal alle Konzertstätten am Ehrenhof vereint.

Das komplette Programm und Line-up in diesem Jahr sieht wie folgt aus:

New Fall Preview-Konzert bei sipgate

Samstag, 14. September New Fall Preview-Konzert mit Samy Deluxe (sipgate, 19:00 Uhr)

Das New Fall Festival Line-Up 2019:

Donnerstag, 10. Oktober 2019 Mine (Robert-Schumann-Saal, 20:00 Uhr)

Freitag, 11. Oktober 2019 Allah-Las + Suzan Köcher (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 20:30 Uhr)

Freitag, 11. Oktober 2019 William Fitzsimmons (Robert-Schumann-Saal, 20:00 Uhr)

Freitag, 11. Oktober 2019 L.A. Salami (PONG/NRW-Forum, 23:00 Uhr)

Freitag, 11. Oktober 2019 Antje Schomaker (me and all hotel Düsseldorf, 23:00 Uhr)

Samstag, 12. Oktober 2019 Alligatoah + Orchester (Tonhalle, 15:00 Uhr)

Samstag, 12. Oktober 2019 popNRW Show (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 17:00 Uhr)

Samstag, 12. Oktober 2019 fem_pop Night (PONG/NRW-Forum, 21:00 Uhr)

Samstag, 12. Oktober 2019 Apparat (Robert-Schumann-Saal, 22:00 Uhr)

Sonntag, 13. Oktober 2019 D!e Gäng (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 14:00 Uhr)

Sonntag, 13. Oktober 2019 Roosevelt + Haelos (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 17:00 Uhr)

Sonntag, 13. Oktober 2019 Sam Vance-Law (PONG/NRW-Forum, 20:00 Uhr)

Sonntag, 13. Oktober 2019 Gurr (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 21:30 Uhr)

Montag, 14. Oktober 2019 Nils Frahm (Tonhalle, 20:00 Uhr)

Tickets für die Shows sind auf der Festival-Website oder bei Westticket verfügbar. Ein Tagesticket kostet ab 55 Euro, dieTickets für die Einzelkonzerte gibt es ab 15 Euro.

(csr)