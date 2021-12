Imposantes Instrument in der Hauptkirche Rheydt : Kirche und Orgel im Einklang

Obwohl die Sauger-Orgel in der Hauptkirche Rheydt dem Kirchenraum Licht nimmt, war die Platzierung eine gute Entscheidung. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Es gibt wohl kaum ein Instrument in dieser Stadt, das sich so nahtlos in den Kirchenraum einfügt, wie die Sauer-Orgel in der Evangelischen Hauptkirche. Die „alte Dame“ hat in den letzten 120 Jahren schon einiges miterlebt.

Von Heide Oehmen

Am 2. Dezember 1902 weihte die selbstbewusste evangelische Bevölkerung der aufstrebenden Stadt Rheydt ihre neue „Hauptkirche“ ein. Sie ersetzte die an gleicher Stelle des Rheydter Marktes im Jahre 1899 niedergelegte mittelalterliche Dorfkirche. Der imposante viertürige Bau des renommierten Berliner Architekten Johannes Otzen – nicht zuletzt auch als Statussymbol gedacht – war eines der ersten öffentlichen Gebäude der Stadt mit elektrischer Beleuchtung.

Gleichzeitig mit der Einweihung der Kirche wurde auch eine neue Orgel mit drei Manualen (Klaviaturen) und Pedal in Dienst gestellt. Das Eröffnungskonzert am Nachmittag des 2. Dezember 1902 begann mit der „Dorischen Toccata“ von Johann Sebastian Bach.

Info Die „alte Dame“ im Lauf der Zeit 1902 erbaut von der Firma Wilhelm Sauer als sinfonisch-romantische Orgel. 1930 nach damaligem Zeitgeschmack „barockisiert“. 1985 und 1987 von Orgelbau Karl Schuke registermäßig in den Urzustand zurückversetzt. 2012 durch grundlegende Neuintonation Originalklangbild wieder erreicht.

Otzen hatte das Instrument ursprünglich über dem Kanzelaltar in das Halbrund der Apsis platzieren wollen. Die Kirchenbesucher sollten von jedem der 1200 Plätze aus Kanzel, Altar und Orgel sehen können. Doch dem Presbyterium, dem in der Gemeinde die Entscheidungsgewalt obliegt, erschien der vorgesehene Platz für die Orgel als zu eng. Und so fand sie auf der geräumigen Westempore Platz. Allerdings war damit dem Kirchenraum das Licht des großen Rundfensters an der Westwand genommen.

Erbauer des nach damaligem musikalischem Geschmack in sinfonisch-romantischer Manier konzipierten Instrumentes war der Kaiserliche Hoforgelbauer Wilhelm Sauer aus Frankfurt/Oder. Die Tatsache, dass Otzen und Sauer schon häufiger bei Kirchenbauten zusammengearbeitet hatten, zahlte sich auch für Rheydt aus. Der prächtige Orgelprospekt (die dem Betrachter zugewandte Seite) mit den drei imposanten Pfeifentürmen bildet mit dem Gewölbe der Westempore eine Einheit. „Der Klang kann einerseits sehr gut verschmelzen, andererseits wird er klar in das Halbrund des Kanzelaltars und von dort aus in das gesamte Kirchenschiff gelenkt. Das Presbyterium hat also damals eine gute Entscheidung getroffen, wenn auch das liturgische Konzept nicht konsequent durchgeführt wurde“, erläutert der zuständige Kantor, Kirchenmusikdirektor Udo Witt.

Das Hauptwerk ist rechts und links neben den Pfeifentürmen angeordnet, aufgeteilt in kräftigere und sanftere Klangfarben. Dahinter stehen die Pedalladen. Hinter den mittleren Prospektpfeifen verbirgt sich das Oberwerk. Dahinter – in einem mit Türen versehenen „Schrank“ – steht das „Schwellwerk“ mit ausgesucht zarten Klangfarben.

Im ersten Weltkrieg mussten die hochwertigen Zinnpfeifen zu Kriegszwecken abgegeben werden – man ersetzte sie notgedrungen durch Zinkpfeifen. In den 1930er Jahren wandelte sich der Geschmack der Musikfreunde vom grundtönig-romantischen hin zum barocken Klangideal. Der Kölner Orgelbauer Willi Peter, ausgebildet bei Sauer und Generalvertreter der Firma im Rheinland, wurde gebeten, die Orgel klanglich aufzuhellen.

Nach Beseitigung von Verunreinigungen und Kriegsschäden an der Kirche ersetzte Peter um das Jahr 1950 den pneumatischen Spieltisch durch einen elektrischen und nahm glücklicherweise nur behutsam weitere Veränderungen an der Orgel vor.

Mitte der 1980er Jahre versetzte Orgelbau Karl Schuke aus Berlin- West das Instrument registermäßig wieder in seinen Ursprungszustand. 80 Prozent des alten Pfeifenbestandes war noch erhalten, der Rest wurde nach historischen Vorbildern rekonstruiert.

2012 erlebte die Sauer-Orgel durch Matthias Wagner, seinerzeit angestellt bei der holländischen Firma Verschueren, eine grundlegende Neuintonation und erhielt zu ihrem Glück wieder das originale Klangbild einer Sauer-Orgel. 2021 schließlich erneuerte Wagner die nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechende Elektrik und ersetzte die gesamte elektrische Gebläseanlage.