Düsseldorf : Flamenco-Star Diego El Cigala zu Gast in Düsseldorf

Düsseldorf Der zweifache Grammy-Gewinner Diego El Cigala gastiert morgen mit seinem Programm "Piano y Voz" in der Tonhalle. Gemeinsam mit Jaime Calabuch am Piano präsentiert er im Mendelssohn-Saal Balladen und Boleros aus Spanien und Lateinamerika. Aufgewachsen in Madrid begleitete El Cigala schon als Kind seinen Vater bei dessen Auftritten in den Flamenco-Lokalen oder auf der Straße. Der Gitanojunge fiel sofort auf, durch seine raue Stimme, seine unglaubliche Wendigkeit im Cante jondo, dem tiefen Flamencogesang, aber auch durch sein stolzes Auftreten, seine Kraft und die Bestimmtheit, mit der er seine Herkunft vertrat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Info Samstag, 20 Uhr, Tonhalle

(RP)