Düsseldorf: Heinz Macks "Taten des Lichts" sind Taten für Kinder

Düsseldorf Erfolgreiche Benefizaktion: Erlöse fließen in Gedenkstätte fürs Kinderhospiz und Spielplatz für SPZ-Ambulanz in der Kinderklinik.

Zehn römisch signierte Drucke, deren Motiv die Titelseite der RP am 3. März schmückte, waren in kürzester Zeit verkauft. Morgens um 7.30 Uhr rief schon der erste Interessent bei Alexandra Lehmberg im Verlagsmarketing an. Dann stand das Telefon nicht mehr still. Schöne Gespräche haben sich dabei entwickelt, die Menschen wollten sich dabei über Sinn und Wert dieser Kunst-Aktion austauschen.

In der Ambulanz des UKD für Sozialpädiatrie soll der Wartebereich umgestaltet werden. Auf engstem Raum müssen bisher die oft schwerstkranken Kinder sehr still bleiben, damit die Untersuchungen in Ruhe vor sich gehen können. Überall hängen Schilder, die zum Stillsein auffordern. Facharzt Michael Karenfort hält die Verhältnisse für nicht optimal. Wer weiß, wie schwer Kindern das Stillsitzen fällt, zumal in angstbeladenen Situationen vor einer Untersuchung, sieht ein, dass ein Ausweichort, ein Spielplatz, nötig ist. Karenforts Kollegen aus der Bauabteilung haben schon Pläne gemacht. So will es die Uniklinik ermöglichen, dass in der Ambulanz der Kinderklinik die Fenster zum Hof geöffnet werden. Dort sollen Kinder einen Ort zum Spielen und Verweilen finden. Weitere Spenden werden dafür noch gesucht, etwa, um ein behindertengerechtes Spielgerät aus Holz erwerben zu können. In beiden Häusern kam der Dank aus tiefstem Herzen.