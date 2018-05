Aktionstipp: Die Stadt auf dem Silber-Tablet

Düsseldorf Die "Historia App" für das Handy und Tablet beschäftigt sich mit Düsseldorfs Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Hier einige Tipps.

Die Historia App ist wie Stadtplan und Geschichtsbuch in einem und führt die Nutzer mit dem Smartphone zu Orten der Geschichte Düsseldorfs. Im vergangenen Jahr führten die ersten Touren zu Plätzen der nationalsozialistischen Geschichte Düsseldorfs. Seit kurzem gibt es diese weiteren Historia-Strecken: Die Heinrich-Heine-Universität Die Tour startet am Mooren-Denkmal an der Haltestelle "Uni-Kliniken" und zeigt die Grundsteinlegung der Medizinischen Akademie.

Startpunkt ist an der Oberkasseler Brücke. Düsseldorf und die Revolution In der Nacht auf den 10. Mai 1849 fällt die letzte Barrikade der demokratischen Bewegung Düsseldorfs. Die Soldaten des Königs haben die Deutsche Revolution im Regierungssitz der preußischen Rheinprovinz niedergeschlagen. Die Tour zeichnet den Verlauf dieser Revolution nach und stellt Orte mit ihren Persönlichkeiten im Kampf für die demokratischen Grundrechte des Volkes vor.

Start ist an der Poststraße am Speeschen Graben. Karls Ausflug nach Düsseldorf Karl reist am 1. Mai 1902 allein nach Düsseldorf zur Industrie- und Gewerbeausstellung. Mit Karl gehen die Historia-App-User auf eine Zeitreise und entdecken die Stadt am Rhein wie einst im Jahr 1902. Auf dem Weg liegen 13 Stopps, die auf romanhafte Weise die Kunst, Kultur und Architektur sowie den Zeitgeist und das Zeitgeschehen Düsseldorfs näherbringen.