Düsseldorf : Susan Weinert singt im Foyer der Bundesbank

Foto: Uwe Bellhaeuser

Düsseldorf Die deutsche Gitarristin und Komponistin Susan Weinert hat sich mit den Jahren einen eigenen Sound geschaffen. Weinert war in den 1990er-Jahren eine gefeierte Jazz-Fusion Gitarristin, längst ist sie bekannt als eine wichtige und viel beachtete Protagonistin im akustischen Lager der Gitarristen der neuen Generation, die sich auf den Weg gemacht hat, in Jazz, Klassik und Weltmusik neue Klangwelten zu entdecken. Am Freitag ist Susan Weinert zu Gast bei der Jazz Rally und hat sich einen ungewöhnlichen Ort für ihren Auftritt ausgesucht: das Foyer der Bundesbank an der Berliner Allee 14.

Weinerts Umgang mit der Gitarre, ihr unverwechselbarer Sound und ihre anspruchsvollen, innovativen Kompositionen lassen die Fangemeinde stetig wachsen. Dabei verfolgt die Gitarristin zielstrebig die Entwicklung ihrer eigenen Musik. Zwölf Alben ausschließlich mit Kompositionen aus ihrer eigenen Feder geben Zeugnis ihrer Kreativität und ihrem Arbeitseifer ab. Mit der Musikerin auf der Jazz-Rally-Bühne spielen Martin Weinert (Bass), Florian Schneider (Schlagzeug) und Andrzej Olejniczak (Saxofon). Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr.

(lod)