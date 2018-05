Schauinsland Reisen Jazz Rally: Fast 80 Konzerte an vier Tagen

Düsseldorf Am Pfingstwochenende lockt die Schauinsland-Reisen Jazz Rally Düsseldorf gut 300.000 Musikfans von nah und fern an die 30 Bühnen.

Wo stehen die Bühnen Eine kurze Antwort auf diese Frage ist: eigentlich überall. Bei mehr als 30 Spielstätten der Jazz Rally wird die ganze Düsseldorfer City zu einer der größten Musikareale Deutschlands. Mittelpunkt ist der Burgplatz mit dem großen Zelt. Andere Indoor-Auftritte finden in der Rheinterrasse und Johanneskirche, im Palais Wittgenstein, im Henkel-Saal und im Maxhaus und in den Schadow Arkaden statt. Open-Air-Konzerte gibt es zudem vor dem KiT-Café am Rheinufer, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, vor dem Kö-Bogen und auf dem Schadow Platz, im Carsch-Haus-Pavillon und an vielen Straßenecken und auf Plätzen - kurz: fast überall, wo die Musiker ein paar Quadratmeter finden. Wer sind die großen Stars Einen Künstler hervorzuheben - ein schwieriges Unterfangen. Jeder Musiker steht für einen besonderen Stil, jeder Sänger hat seine Fans, jede Band wird das Publikum begeistern. Für besondere Aufmerksamkeit jedoch wird das Trio "The Supremes" sorgen. Seit den 1960er-Jahren treten die Sängerinnen auf - in unterschiedlicher Besetzung zwar, aber stets mit Erfolg, einst sogar mit Superstar Diana Ross. Hits wie "Where did our Love go" und "Stop! In the Name of Love" stehen auf ihrer langen Erfolgsliste. Zu erleben sind die Supremes am Samstag im Zelt auf dem Burgplatz.