Düsseldorf : Musikalischer Gruß aus den sonnigen Regionen

Düsseldorf Die Sonneninsel Zypern ist zum zweiten Mal Partnerland der Schauinsland-Reisen Jazz Rally in Düsseldorf. Südländisch temperamentvoll, aber ohne große Hektik, dafür mit voller Lebenslust: das ist die Band Mood Indigo. Die Zyprioten brennen vor Leidenschaft zur Musik - und das bei der Jazz Rally gleich zweimal. Am Vorabend zum langen Pfingst-Wochenend-Festival, am Donnerstag, treten die Musiker und ihre Sängerin Irene Day um 18.30 Uhr im Rheingoldsaal in den Rheinterrassen auf (Joseph-Beuys-Ufer 33). Und am Samstag um 20 Uhr im Forum der Stadtsparkasse, Berliner Allee, können sich die Zuschauer von dieser mediterranen Begeisterung anstecken lassen.

Jedes der fünf Bandmitglieder tourte bereits durch die internationale Musikwelt und ließ sich bei zahlreichen Zusammenarbeiten von diversen Jazz-Größen inspirieren. So werden auch Songs von Cole Porter, Duke Ellington und Billy Holiday zu hören sein. Der Eintritt zu den Jazz-Rally-Konzerten ist möglich mit Button und Tagesticket, die an den Westticket-Vorverkaufsstellen erhältlich sind oder unter der Telefonnummer 0211 274000 oder online unter www.westticket.de.

(RP)