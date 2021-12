3G-Kontrollen in Bus und Bahn : Nur 34 Verstöße gegen 3G in der Rheinbahn

Info

95 Einsätze Im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung musste der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt Düsseldorf am vergangenen Wochenende mehrfach ausrücken. Unter anderem gab es häufiger keine 2G-Kontrolle in Geschäften, auf dem Weihnachtsmarkt im Benrather Schlosspark und in Restaurants. Teils konnte auch keine Dokumentation über den Impfstatus der Beschäftigten vorgelegt werden. In vier Kneipen der Altstadt wurden zudem tanzende Gäste in einem zu vollen Raum festgestellt.

1,2 Millionen Euro Die seit Beginn der Pandemie verhängten Bußgelder des OSD belaufen sich auf rund diese Summe. Insgesamt wurden 10.250 Ordnungswidrigkeitsverfahren von den 50 bis 60 Mitarbeitenden eingeleitet.