Corona-Maßnahmen in NRW : Kontrollaktion zur 3G-Pflicht in Bussen und Bahnen angelaufen

Wer mit Bus und Bahn fahren will, muss seit dem 24. November nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Seit Montagmorgen werden Fahrgäste in Nordrhein-Westfalen auf ihre 3G-Nachweise überprüft. Die Kontrollen finden in Zügen sowie Bussen und Straßenbahnen statt.

In einer großangelegten Kontrollaktion wird seit Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen die 3G-Pflicht in Bussen und Bahnen überprüft. Seit 7 Uhr werden laut Angaben des NRW-Verkehrsministeriums in den Zügen Fahrgäste auf Strecken kontrolliert, die auf die Bahnhöfe Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Münster zulaufen. In großen Städten wollten zeitgleich die kommunalen Verkehrsunternehmen gemeinsam mit den Ordnungsämtern in Bussen und Straßenbahnen kontrollieren.

Wer mit Bus und Bahn fahren will, muss seit dem 24. November nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Wer keinen Nachweis vorlegen kann, muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Die Nachweispflicht gilt vorerst bis zum 19. März 2022.

Die 3G-Pflicht gilt laut Verkehrsministerium in allen Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie in Fern- und Nahverkehrszügen. Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. An Bahnsteigen, Haltestellen und in Gebäuden ist kein 3G-Nachweis erforderlich. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler aller Schulformen sind von der 3G-Regel ausgenommen, da sie im Rahmen des Schulbetriebes regelmäßig getestet werden.

„Wir wollen, dass die Menschen auch in Corona-Zeiten mit Bus und Bahn sicher und zuverlässig ans Ziel kommen“, hatte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) am Freitag gesagt. Sie bezeichnete es als „ein Zeichen des Respekts, der Vernunft und des wertschätzenden Umgangs miteinander, dass alle Fahrgäste eine Schutzmaske tragen und sich an die 3G-Regel halten“.

