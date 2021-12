Demonstration in Düsseldorf : 2500 Teilnehmer bei Demonstration von Querdenkern

Düsseldorf Die Polizei spricht von rund 2500 Teilnehmern. Mehrere Personen entzündeten Pechfackeln. Auch Mitglieder rechter Gruppierungen sollen den Protestmarsch als Podium genutzt haben.

Bei einer Demonstration sogenannter Querdenker in der Düsseldorfer Innenstadt kam es am Samstagnachmittag zu Verkehrseinschränkungen. Laut Polizei nahmen an dem Protestzug, der am Johannes-Rau-Platz seinen Anfang nahm, rund 2500 Menschen teil, die zum Großteil keine Masken trugen, auch Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten.