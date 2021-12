Start der Terminvergabe für Fünf- bis Elfjährige : Ansturm auf Impftermine für Kinder in Düsseldorf

Am Freitag sollen die Kinderimpfungen bundesweit starten (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Düsseldorf Das Interesse an den Impfungen für Kinder in Düsseldorf ist groß: Alleine in der ersten Stunde wurden mehr als 10.000 Anrufe registriert. Doch nur knapp 1400 Termine konnten fürs Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz vergeben werden.

Ab Freitag können Eltern ihre fünf- bis elfjährigen Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen. Und die Nachfrage nach einem der begehrten Impftermine im städtischen Impfzentrum 2.0 am Hauptbahnhof ist groß. 14.841 Anrufe wurden am Montag, dem ersten Vergabetag für Termine über die städtische Corona-Hotline, registriert – und das nur im Zeitraum von 8 bis 14.15 Uhr, alleine zwischen 8 und 9 Uhr gingen mehr als 10.000 ein. 2184 Anrufe konnten durch die Mitarbeitenden der Corona-Hotline auch tatsächlich angenommen – und rund 1400 Termine für Kinderimpfungen vergeben werden.

Die Stadt setzt bei den Impfungen in dieser Altersgruppe auf eine verpflichtende Terminvergabe, damit formale Fragen schon vor Eintreffen im Impfzentrum geklärt werden können. So ist bei den Kinderimpfungen etwa die Einverständniserklärung beider Elternteile einzureichen, bei der Impfung selbst muss zudem eine erziehungsberechtigte Person vor Ort sein.

Für den Start der Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen am Freitag stehen im Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz 1 zwei zusätzliche Impfkabinen bereit. Diese sind mit farbenfrohen kindgerechten Motiven gestaltet. Aufgrund der eingeschränkten Liefermenge des für Kinder zugelassenen Impfstoffs von Biontech können dort zurzeit nur 200 Kinder pro Tag geimpft werden. Die Stadt teilt aber mit, Bund und Land über den Städtetag bereits aufgefordert zu haben, die Liefermengen zu erhöhen, um die Kapazitäten weiter aufstocken zu können.