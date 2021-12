Maskenpflicht wird ausgeweitet : Fünf bestätigte Omikron-Fälle in Köln

Fünf bestätigte Omikron-Fälle in Köln

Köln Insgesamt fünf bestätigte Omikron-Fälle gibt es nun in Köln. Die Fälle sollen aber keinen Zusammenhang haben. Deswegen soll die Maskenpflicht nun ausgeweitet werden.

Die Corona-Mutante Omikron ist nun auch in Köln angekommen. Inzwischen gibt es fünf bestätigte Fälle – vier Männer und eine Frau. Laut der Stadt sollen die verschiedenen Fälle nicht miteinander zusammenhängen.

„Laut Bundesvorgabe müssen zehn Prozent der positiven Fälle sequenziert werden, wobei das komplette Genom entschlüsselt wird. Das Gesundheitsamt der Stadt Köln lässt in Verdachtsfällen (etwa bei Rückkehrenden aus Südafrika und Kontaktpersonen von Rückkehrenden) Typisierungen durchführen, bei denen Teile des Genoms auf Mutationen untersucht werden“, so die Stadt Köln in einer Mitteilung.