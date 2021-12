Nach Flutkatastrophe : S9 fährt wieder zwischen Essen und Wuppertal

Essen Fünf Monate nach der Flutkatastrophe fahren seit Sonntag wieder S-Bahnen auf der Strecke zwischen Essen und Wuppertal. Allerdings kam es prompt zu Verspätungen - und dann auch einem Schienenersatzverkehr.

Züge der Linie S9 rollten am Sonntagmorgen wieder über die Gleise, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) sagte. Allerdings hätten Signalstörungen und Störungen an den Bahnübergangssicherungen dazu geführt, dass es zunächst zu Verspätungen und wenige Stunden später auch zu einem Schienenersatzverkehr auf einem Abschnitt der Strecke gekommen sei, teilte die Deutsche Bahn am Abend auf Anfrage mit. Zuvor hatte der WDR über die Probleme auf der Strecke berichtet.