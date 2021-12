Radverkehr in Düsseldorf : Politiker lehnen Radhäuschen ab

Düsseldorf Mit Bike & Ride-Anlagen soll die Kombination von Fahrrad mit Bus oder Bahn attraktiver werden. Im Bezirk 5 finden die Politker das Konzept zu umständlich.

Die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Stockum, Lohausen, Angermund, Wittlaer) hat sich in ihrer letzten Sitzung für dieses Jahr mit Verbesserungen für Radfahrer beschäftigt. Dabei wurden sogenannte Bike & Ride-Anlagen vorgestellt. Bei diesen Anlagen handelt es sich um videoüberwachte Container, in denen 20 Fahrräder abgestellt werden können.

Die Häuschen werden in der Nähe von Haltestellen der Rheinbahn platziert. Denn wenn Pendler schon bereit seien, mit dem Rad so weit wie möglich zu fahren, um dann in Bus oder Bahn umzusteigen, sollten sie nicht noch eine Möglichkeit suchen müssen, um ihr Gefährt diebstahlsicher abstellen zu können, so die Idee. Zusätzlich zu den Containern mit extensiver Dachbegrünung sollen weitere, frei zugängliche Fahrradbügel im Bereich der Haltestellen installiert werden.