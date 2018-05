Kirmes 2018 in Düsseldorf: Neue Attraktion „Chaos Pendel“ feiert Premiere

Düsseldorf Adrenalin-Junkies können sich auf eine neue Attraktion freuen: Das „Chaos Pendel“ wird auf der Düsseldorfer Rheinkirmes erstmals in Betrieb genommen.

Optisch erinnert das Karussell an andere Schleuder-Schaukeln: Zwei Kabinen mit je acht Fahrgästen drehen sich wie ein Propeller im Kreis und um sich selbst. Die Neuheit beim "Chaos Pendel": Es ist noch an einem weiteren Arm befestigt und dreht sich damit in schlangenartigen Bewegen. Das Ganze ist also nichts für schwache Mägen - oder wie es Maier ausdrückt: "Ein Fahrgeschäft für die jüngere Generation.“