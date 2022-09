Kirmes in Wülfrath : „Total cool, dass wieder Kirmes ist“

Foto: Achim Blazy (abz) 13 Bilder So war die Wülfrather Kirmes 2022

Wülfrath Viel Rummel auf dem Rummelplatz: Die erste Kirmes seit Ausbruch der Pandemie lockt viele Besucher an. Auch der Regen hält sich nicht ab.

Nach zwei Jahren kehrte endlich wieder die Kirmes zurück: Von einem ausgiebigen Rummelbesuch konnte die Kalkstädter selbst der Regen nicht abbringen. Gut gelaunt, mit Regenjacke und Schirm schlendern die Besucher am Samstagnachmittag über den Rummel. Überall funkelt es, laute Musik und johlende Geräusche drängen aus den Lautsprechern. Fahrgeschäfte und Buden buhlen um Aufmerksamkeit. Über mangelndes Interesse können sich die Schausteller in Wülfrath wahrlich nicht beklagen, auch wenn es am Nachmittag noch vergleichsweise ruhig erscheint.

„Wir hatten echt Angst, dass sich die Leute daran gewöhnt haben könnten, dass keine Kirmes mehr ist“, sagt Katja Milz, während sie nahezu im Minutentakt aus dem Kassenhäuschen heraus Fahrten mit der Raupe verkauft. Erstmals hat sie die Organisation der Wülfrather Kirmes von ihrem Vater Walter Milz übernommen. Das Fahrgeschäft betreibt sie bereits seit 2019 selbstständig. „Für mich ist Wülfrath wie ein Heimspiel. Ich war schon immer hier“, sagt sie und lächelt freundlich. Lange hatte sie sich auf diesen Moment gefreut, obwohl nach den zahlreichen Restriktionen der Pandemie auch Sorgen mitschwangen. „Das Freizeitverhalten der Menschen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Und die jetzige Situation ist nicht einfacher.“

Info Veranstalter mit Auftakt zufrieden Kirmesbaumeister Axel Paul sagt nach zwei Tagen Kirmes: „Wir sind sehr zufrieden, wie die Kirmes die ersten beiden Tage angenommen wurde. Am Samstag hatte der Wettergott ab 16 Uhr ein Einsehen mit uns. Es hat nicht mehr geregnet und dann kamen die Leute. Der Platz war richtig voll.“ Besonders für das Feuerwerk am Freitag erntete Paul Lob. „Das war sensationell. Die Leute haben gesagt, wenn das Feuerwerk nächstes Jahr wieder so toll ist, brauchen sie nicht mehr auf die Rheinkirmes. Für uns ein Riesenkompliment.“

Umso erfreuter zeigt sie sich, dass die Wülfrather trotz immer wieder einsetzenden Regenschauern auf ihrer Kirmes vorbeischauen. „Die Stimmung ist echt gut. Damit hatten wir nicht gerechnet. Man merkt richtig, dass die Leute in Partystimmung sind, dass sie ihre Kirmes vermisst haben und genießen es jetzt einfach wieder, unbeschwert dabei sein zu können.“ Die meisten Schausteller in Wülfrath kommen seit vielen Jahren und immer wieder gerne, bestätigt Milz. „Das Besondere ist hier, dass die Leute kommen, selbst bei so einem Wetter. Es ist immer sehr freundlich hier. Wir hatten beispielsweise noch nie Ausschreitungen, wie auf anderen Kirmessen. Auch das Feuerwerk ist eine Besonderheit für so eine kleine Stadt und war auch diesmal ein absolutes Highlight“, berichtet Milz. Mit ihrer ersten eigenen Kirmes in Wülfrath scheint sie zufrieden.

Einer, der völlig neu und zum ersten Mal auf der Kirmes in der Kalkstadt mitwirkt, ist Thomas Luxem aus Düren. Der Schausteller ist relativ spontan mit seiner Entenangel-Bude eingesprungen, weil der langjährige Schausteller in Wülfrath die Pandemie nicht überlebt hat. Luxem wäre dieses Wochenende mit seiner Bude eigentlich auf einer anderen Kirmes gewesen, doch diese wurde kurzfristig abgesagt. „Walter Milz hat mich gefragt, ob ich nicht nach Wülfrath kommen will und weil wir parallel noch in Hattingen sind, passte das für uns.“

Während seine Frau mit einer Bude also in Hattingen die Menschen bespaßt, ist Luxem in Wülfrath unterwegs. „Die Menschen hier sind sehr gute gelaunt. Das gefällt mir gut.“ Auch das Geschäft lohne sich. „Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal kommen.“

Darauf würden sich auch Julie und Sophie freuen. Die beiden Achtjährigen haben soeben tolle Preise beim Entenangeln abgestaubt. „Das ist total cool, dass endlich wieder Kirmes ist“, sagt Julie euphorisch. „Das letzte Mal war ich auf einer Kirmes, da war ich fünf Jahre alt“, fügt sie bestürzt hinzu. Für so junge Kinder eine wirklich lange Zeit. Nach dem Entenangeln geht es für die beiden Freundinnen als Nächstes zur Raupe. „Heute bin ich mit Mama da, morgen mit Papa und am Montag komme ich nochmal“, erzählt Sophia. Auch Sylvie, Julies Mutter und Andrea, Sophias Mama, freuen sich für ihre Töchter. „Natürlich hat man die Kirmes in der Stadt vermisst. Für die Kinder ist das total toll“, äußert Sylvie.