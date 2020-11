Sessionsbeginn am 11.11. : Die Düsseldorfer Altstadt als karnevalsfreie Zone

Düsseldorf Die Düsseldorfer haben auf das Feiern um 11.11 Uhr in der Altstadt verzichtet, von Karnevalsstimmung war nichts zu spüren. Nur die 76-jährige Monika Fischer ließ sich nicht davon abhalten, wie jedes Jahr zum Marktplatz zu kommen.

Düsseldorf am Elften im Elften um 11.11 Uhr vor dem Rathaus: Wo in einem Jahr ohne Corona-Pandemie Tausende Menschen zusammen schunkeln, singen und auf den Start in die fünfte Jahreszeit anstoßen, ist 2020 alles anders. Der Marktplatz ist eine karnevalsfreie Zone – wenn da nicht Monika Fischer wäre. Die 76-Jährige steht einsam mit ihrem Radio in der Hand vor dem Rathaus, auf dem Kopf trägt sie einen Karnevalshut und vor Mund und Nase natürlich eine Maske.