Theater im Lockdown : Eine Probe als Livestream

Eva Maria Schindele bei Proben zu „Liebe Kitty“ im Jungen Schauspiel. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Weil das Stück „Liebe Kitty“ nicht wie geplant Premiere feiern kann, wird die Inszenierung am Donnerstag als digitale Probe aus dem Jungen Schauspiel übertragen.

Es wird ein Experiment sein, das Regisseur Jan Gehler am Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr auf die Bühne des Jungen Schauspiels bringen wird. Eigentlich sollte sein Stück „Liebe Kitty“ am 12. November uraufgeführt werden, aufgrund der Schließung des Theaters zur Eindämmung des Infektionsgeschehens musste die Premiere jedoch verschoben werden. Gezeigt werden soll die Inszenierung aber trotzdem - als digitale Voraufführung. Mithilfe von drei Kameras – zwei feste und eine mobile – sowie von mehreren Mikrofonen, die den Ton im Theatersaal aufzeichnen werden, soll das Stück am Abend live auf die Geräte der Zuschauer zuhause übertragen werden (www.dhaus.de).

Regisseur Jan Gehler bringt das in eine völlig neue Position: Er muss parallel zur Aufführung Bild und Ton zusammenschneiden und vor einem Monitor in einem improvisierten Schnittraum entscheiden, welche Aufnahme dem Zuschauer nun als nächstes gezeigt werden soll. „Normalerweise kann das Publikum einen individuellen Fokus wählen. Dafür gibt es jetzt aber zum Beispiel für die Schauspieler die Möglichkeit, direkt in die Kamera zu sprechen. Wie das dann alles klappen wird, finden wir ein bisschen gemeinsam heraus“, sagt Gehler.